Domenica In, clamorosa gaffe, spoilerato il nome del figlio di Ultimo e Jacqueline: come si chiamerà

Nel corso della puntata di oggi di Domenica In, con una clamorosa gaffe è stato rivelato il nome del figlio di Ultimo.

Mancano pochi giorni alla nascita del primo figlio di Niccolò Morriconi, noto come Ultimo, e della compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. La coppia è in trepidante attesa per l’arrivo del piccolo e la nascita è prevista a fine novembre a New York, città che rappresenta un crocevia importante per entrambi i genitori.

Jacqueline, giovane attrice di 24 anni e figlia dell’iconica Heather Parisi e del chirurgo Giovanni Di Giacomo. Jacqueline, nelle prossime settimane, debutterà nella serie adolescenziale italiana Never too late, in onda su RaiPlay. Questa serie affronta tematiche ambientali cruciali, dimostrando l’impegno della giovane attrice anche fuori dal set.

Ultimo e Jacqueline, presto genitori: il nome del piccolo

La decisione di far nascere il loro bambino negli Stati Uniti non è stata casuale. Entrambi i genitori desiderano offrire al piccolo le migliori opportunità possibili, inclusa la cittadinanza statunitense che apre le porte a un futuro bilingue e multiculturale. Jacqueline ha vissuto esperienze formative in diverse parti del mondo – da Roma a Hong Kong fino agli Stati Uniti – che hanno plasmato la sua visione della vita e dell’educazione.

Nelle scorse settimane, la coppia si è limitata a rivelare che il nome del figlio inizierà per “E”, senza però comunicare null’altro ai tantissimi fan. O almeno questi erano i piani. Già perché a rovinare tutto ci ha pensato Antonello Venditti, leggenda della musica italiana e grande amico di Ultimo. Ospite quest’oggi negli studi di Domenica In, il cantante romano è scivolato in una clamorosa gaffe.

Antonello Venditti, infatti, nel corso dell’intervista, mentre la padrona di casa mandava i suoi auguri per l’imminente nascita del piccolo a Ultimo e Jacqueline, ha rivelato il nome scelto della coppia. Stando a quanto dice il cantante romano dovrebbe chiamarsi Enea. Al momento, né Ultimo né Jacqueline hanno commentato l’accaduto.