Domenica 8 ottobre al Bioparco evento ‘invertiamo il rosso’

Domenica 8 ottobre 2023 il Bioparco di Roma dedica la giornata all’evento ‘Invertiamo il rosso’, in adesione al movimento globale “Reverse the red” nato nel 2020 con l’obiettivo di contrastare l’estinzione delle specie animali e vegetali del Pianeta.

Presso l’Oasi del lago alle ore 12.00, 14.30 e 16.30 sarà messo in scena un divertente spettacolo teatrale dal titolo “10 storie di successo”, in cui animali come il tritone, la testuggine e il grifone saranno i protagonisti di storie ricche di spunti e informazioni. I racconti coinvolgeranno gli spettatori nel magico del Bioparco e dei Giardini Zoologici per scoprire da dove vengono gli animali, perché vengono fatti riprodurre e in che modo e perché, per invertire il rosso – colore scelto dall’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura per contraddistinguere il grado di minaccia di una specie – sia importante la collaborazione fra le strutture.

Alle ore 16.00 presso l’area dei pinguini del Capo incontro speciale con i guardiani del reparto uccelli per saperne di più sul gruppo di pinguini del Capo del Bioparco.

Le attività sono comprese nel costo del biglietto di ingresso.

Maggiori info su bioparco.it