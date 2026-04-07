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Dl Carburanti, Gibelli (Asstra): “Necessario estendere credito d’imposta a Tpl”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Aprile 2026
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(Adnkronos) – “È necessario estendere il credito d’imposta al settore del Trasporto Pubblico Locale”. E’ l’invito formulato dal Presidente di Asstra, Andrea Gibelli, oggi in audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Gibelli, evidenziando il ruolo di primo livello del Trasporto Pubblico Locale e delle sue aziende, ha ribadito l’importanza di estendere alle imprese di TPL le misure di recupero dei maggiori oneri derivanti dalla crisi energetica, per scongiurare la riduzione dei servizi da parte delle amministrazioni locali, che non sono più in grado di rispettare i contratti di servizio. 

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