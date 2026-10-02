Djokovic batte Bu in rimonta a Pechino: il serbo avanza ai quarti di finale

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Novak Djokovic avanza ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Pechino (cemento, montepremi 4.089.385 dollari). Il serbo, numero 11 del mondo e sesta testa di serie, supera il cinese Yunchaokete Bu, numero 104 del ranking Atp e in tabellone grazie a una wild-card, con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-2), 6-2 in due ore e 53 minuti. Djokovic resta imbattuto al China Open, torneo nel quale ha vinto le precedenti sei edizioni alle quali ha partecipato. Ai quarti il vincitore di 24 titoli del Grande Slam aspetta il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo e prima testa di serie, e il cinese Juncheng Shang, numero 250 del ranking e in tabellone con una wild-card.

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