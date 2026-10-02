Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Djokovic batte Bu in rimonta a Pechino: il serbo avanza ai quarti di finale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Novak Djokovic avanza ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Pechino (cemento, montepremi 4.089.385 dollari). Il serbo, numero 11 del mondo e sesta testa di serie, supera il cinese Yunchaokete Bu, numero 104 del ranking Atp e in tabellone grazie a una wild-card, con il punteggio di 4-6, 7-6 (7-2), 6-2 in due ore e 53 minuti. Djokovic resta imbattuto al China Open, torneo nel quale ha vinto le precedenti sei edizioni alle quali ha partecipato. Ai quarti il vincitore di 24 titoli del Grande Slam aspetta il vincente del match tra il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo e prima testa di serie, e il cinese Juncheng Shang, numero 250 del ranking e in tabellone con una wild-card.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Polonia, l’avvertimento del ministro: “Prepararsi a possibile guerra con Russia”

5 Febbraio 2024

Webuild tra le aziende più influenti al mondo secondo Time

4 Maggio 2026

Cosmoprof, talks profumi e guide formative per rispondere a esigenze operatori

16 Febbraio 2024

Cagliari show: 3-2 all’Atalanta e salvezza sempre più vicina

27 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno