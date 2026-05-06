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Diritti tv Serie A, Sky chiede risarcimento fino a 1,9 miliardi a Tim e Dazn

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Sky chiede un risarcimento fino a 1,9 miliardi di euro a Tim e Dazn per i diritti tv della Serie A di calcio dopo che l’Antitrust in un provvedimento del 22 dicembre 2025 (pubblicato il 12 gennaio 2026) ha confermato la “grave intesa restrittiva della concorrenza” nel mercato telco e pay tv. Il provvedimento dell’Agcm riguardava l’accordo tra Tim e Dazn per i diritti della Serie A 2021-24.  

Dopo il primo pronunciamento dell’Agcm (28 giugno 2023) e i ricorsi al Tar del Lazio (11 maggio 2024) e al Consiglio di Stato (19 giugno 2025), in tutti i gradi di giudizio i giudici hanno confermato la sussistenza dell’infrazione, causata dal famoso “Deal Memo Distribution”, sottoscritto da Dazn e Tim nel gennaio 2021, con cui di fatto l’operatore ha “limitato la capacità di Dazn di formulare offerte potenzialmente idonee a competere con quelle di uno dei principali player, quale TimVision”. 

 

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