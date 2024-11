“Dimmi che l’hai fatto apposta”: Federica Nargi spiazzata dal maestro di Ballando con le stelle – Video

Federica Nargi spiazzata da Luca Favilla: ecco come si è presentato il maestro di Ballando con le stelle in sala prove, video.

L’avventura di Federica Nargi a Ballando con le stelle 2024 continua con grande successo. Sin dalle prime esibizioni, l’ex velina di Striscia la Notizia ha dato prova di essere un’ottima ballerina e, puntata dopo puntata, sta migliorando sempre di più al punto che, in giuria, Selvaggia Lucarelli è sempre più sicura che potrà giocarsi la vittoria finale con Bianca Guaccero, altra protagonista indiscussa del programma di Milly Carlucci.

Il merito della bravura della Nargi è sicuramente non solo del suo talento, ma anche del maestro Luca Favilla che le sta insegnando tutto ciò che una vera ballerina deve sapere. Tra la Nargi e il maestro è nato un legame di amicizia che li porta anche a condividere simpatici momenti sui social come è accaduto quando Luca Favilla, in sala prove, si è presentato con un look decisamente insolito.

Federica Nargi e Luca Favilla: cos’è successo prima di Ballando con le stelle 2024

I giorni sono sempre più impegnativi per Luca Favilla e Federica Nargi, chiamati a portare in pista esibizioni sempre più perfette per non deludere le aspettative della giuria. I due, così, trascorrono diverso tempo insieme in sala prove scatenando anche la gelosia di Alessandro Matri. Sui social, sia la Nargi che Luca Favilla condividono spesso video e foto dei momenti che trascorrono in sala prove e, nelle scorse ore, un siparietto tra i due è diventato virale.

“Hai litigato con l’armadio? Non sei rientrato a casa? Dimmi che l’hai fatto apposta per favore anche se non l’hai fatto apposta per non farmi innervosire”, dice la Nargi riprendendo l’insolito look del ballerino. “Non sono rientrato a casa, ho litigato con l’armadio e ho anche perso”, la risposta ironica di Luca Favilla. “Ma perché? Spiegami questo abbinamento”, insiste l’ex velina. “Nella vita bisogna rischiare”, conclude il ballerino.

Tra una prova e un’altra, tra un ballo e un altro, Luca Favilla e Federica Nargi si divertono insieme facendo aumentare, così, quel feeling che è fondamentale per ballare insieme ed emozionare il pubblico. Un rapporto professionale che si è trasformato in un legame di amicizia come si intuisce dal video qui in alto.