Ballando con le Stelle la confessione di Federica Nargi su Alessandro Matri: “Geloso di Luca”

La confessione di una della grandi protagoniste di questa edizione di Ballando con le Stelle, Federica Nargi sul marito Alessandro Matri.

Federica Nargi, ex velina, modella e showgirl di successo, si sta rivelando una delle protagoniste più amate dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle.

La sua capacità di lasciarsi trasportare dalla musica e la sua naturale predisposizione alla danza l’hanno portata a posizionarsi costantemente in alto nella classifica dei giudici del programma condotto da Milly Carlucci. Insieme a Bianca Guaccero, forma una coppia artistica che non passa inosservata agli occhi del pubblico e della critica.

Ballando con le Stelle, la confessione di Federica Nargi

Uno degli aspetti più delicati della partecipazione di Federica Nargi a Ballando con le Stelle è rappresentato dalla distanza fisica dal marito Alessandro Matri e dalle loro figlie Sofia e Beatrice. La showgirl ha apertamente discusso la questione della gelosia del marito nel vederla danzare con il ballerino Luca Favilla, sottolineando come ci sia sempre una certa preoccupazione ma che la fiducia reciproca abbia sempre prevalso. L’ex velina ha rivelato: “Mio marito geloso nel vedermi con il ballerino Luca Favilla? La preoccupazione c’è, come in tutti i lavori. Poi tutto può succedere, ma per fortuna non è mai successo”.

Lasciare le figlie a Milano è stato un sacrificio notevole per Nargi, che cerca di trasmettere loro l’importanza del lavoro duro per realizzare i propri sogni. Ha continuato la showgirl: “So che a loro manco, ma cerco di fargli capire che mamma lavora. Se vuoi realizzare un sogno, devi crederci e lavorare. La mamma non le ha abbandonate”.

Nonostante gli impegni professionali possano talvolta sembrare soverchianti, Federica Nargi ha trovato in Ballando con le Stelle un’occasione per alleggerire il peso delle responsabilità quotidiane. Confessa al settimanale Chi come il ballo sia diventato per lei un rifugio emotivo dove può esprimersi liberamente senza dover pensare ai problemi personali o familiari. Questa esperienza le ha permesso anche di ricevere apprezzamenti da parte dei giudici più esigenti come Selvaggia Lucarelli, riconoscendo in lei autenticità ed empatia verso gli altri concorrenti.

La partecipazione al programma non significa tuttavia mettere in secondo piano la famiglia; anzi, Federica sottolinea come le sue bambine rimangano sempre la priorità assoluta nella sua vita. Grazie al sostegno del marito Alessandro Matri, all’aiuto dei suoceri e dei propri genitori che si spostano da Roma per accudire Sofia e Beatrice durante le sue assenze dovute alle registrazioni del programma, riesce a mantenere un equilibrio tra impegno professionale ed esigenze familiari.