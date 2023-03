Di Maria – Juventus, apertura al rinnovo

Forse il destino di Angel Di Maria potrebbe non essere distante dalla Juventus, almeno per l’anno a venire: calciatore e società pensano al rinnovo. Questa è l’indiscrezione della Gazzetta dello Sport, la quale vede vicinissima l’apertura alla trattativa tra le parti.

Arrivato tra polemiche che lo vedevano interessato solo al proprio stato di forma in vista del Mondiale, l’argentino nelle ultime partite ha letteralmente riconquistato i tifosi bianconeri più scettici. Con le sue giocate, i suoi gol ed i suoi passaggi vincenti, il trentacinquenne di Rosario è candidato al Player Of The Month di febbraio. In pochi credettero alle sue parole alle telecamere quando le pronunciò, eppure, probabilmente, diceva la verità: la sua famiglia sta bene a Torino e questo è un tassello fondamentale per la sua permanenza. E le premesse in tal senso sono positive.

Le sue 4 reti e 4 assist (maturati per lo più nelle ultime uscite) in Serie A e la sua tripletta in Europa League sembrano aver convinto la Juventus. Potremmo facilmente vedere la storia di Angel Di Maria e quella della Vecchia Signora proseguire insieme ancora per un’altra stagione.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet.