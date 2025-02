Decreto Cultura: una nuova spinta per la cultura e le librerie in Italia

Bonus per il Decreto Cultura: l’approvazione definitiva da parte del Senato, nuova spinta per un settore in difficoltà

C’è una nuova legge che promette di dare un importante respiro alla cultura italiana: il Decreto Cultura, approvato definitivamente dal Senato, prevede misure che riguardano diversi ambiti, dall’editoria alle librerie, fino a iniziative internazionali.

L’obiettivo del provvedimento è sostenere il settore culturale, spesso in difficoltà, e stimolare la crescita e l’accesso alla cultura in modo capillare su tutto il territorio. Tra le misure più rilevanti c’è quella che punta a favorire la nascita di nuove librerie. Il governo ha infatti istituito un fondo da 4 milioni di euro per incentivare i giovani fino ai 35 anni ad aprire librerie in zone interne e svantaggiate.

Questo non solo sostiene le nuove generazioni, ma mira a contrastare la scarsità di punti di vendita di libri in certe aree. Un milione di euro è destinato a piccoli comuni, dove una libreria potrebbe diventare l’unico punto di riferimento per la cultura cartacea. In un’epoca in cui la digitalizzazione sta cambiando il nostro modo di consumare contenuti, queste iniziative sembrano un segno di speranza per il futuro della cultura cartacea.

Decreto Cultura, un aiuto anche per le biblioteche

Ma il Decreto Cultura non si limita a queste novità. Per dare nuovo slancio all’editoria, sono stati previsti 24 milioni di euro per il 2025 e 5,2 milioni per il 2026, destinati all’acquisto di libri da parte delle biblioteche e di enti culturali pubblici. Questo è un grande aiuto per l’intero settore editoriale, che si vede supportato dallo Stato, in un momento storico in cui il mercato cartaceo non attraversa uno dei suoi periodi migliori.

In più, viene stanziata una cifra di 10 milioni per potenziare le pagine culturali dei quotidiani, dando così più spazio a temi legati allo spettacolo e alla cultura audiovisiva, un settore che continua a crescere e a riscuotere interesse tra i lettori.

Bonus Cultura, la cooperazione con l’Africa

Un altro aspetto importante del decreto è l’iniziativa che coinvolge il continente africano. Il Ministero della Cultura è stato incaricato di promuovere una unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa, che si occuperà di favorire il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni culturali italiane e africane.

Il programma punta a creare partenariati pubblici-privati, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale africano e favorire iniziative congiunte di ricerca e alta formazione. È una prospettiva interessante che non solo amplia gli orizzonti culturali del nostro Paese, ma rappresenta anche una porta aperta verso nuove forme di cooperazione internazionale.

E, infine, per i giovani e le nuove generazioni, il decreto si fa sentire anche con le Carte della cultura e del merito. Con l’introduzione di nuove regole per l’utilizzo dei bonus, il governo ha voluto assicurarsi che i fondi vengano gestiti in modo più trasparente e tempestivo.

Le fatture relative al Bonus cultura 18app, per esempio, dovranno essere inviate entro marzo 2025, dando così a tutti più tempo per usufruire dei vantaggi offerti dalla legge. Insomma, il Decreto Cultura sembra rappresentare una vera e propria boccata d’aria fresca per i settori in difficoltà e, in particolare, per i più giovani.

Resta da vedere se queste risorse riusciranno a fare davvero la differenza, ma l’intento di sostenere il settore editoriale e ampliare le opportunità culturali è senza dubbio una mossa positiva per il futuro del nostro Paese.