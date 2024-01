Debutta il primo SUV completamente elettrico di Porsche

(Adnkronos) – A dieci anni dal debutto, la Porsche Macan si avvia verso la seconda generazione, ora in versione completamente elettrica. Il nuovo SUV elettrico da un'autonomia estesa e da una grande praticità d’uso quotidiano, le nuove Macan 4 e Macan Turbo puntano a soddisfare pienamente le esigenze dei clienti Porsche che scelgono un SUV.

"Stiamo elevando la Macan a un livello del tutto nuovo, con un'eccezionale E-Performance, la nuova Driver Experience e un design di grande impatto", ha dichiarato Oliver Blume, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche AG, in occasione dell'anteprima mondiale a Singapore. "Con la Macan elettrica puntiamo a proporre il modello più sportivo del segmento", ha commentato Jörg Kerner, Vice President responsabile della gamma Macan. Per garantire un'efficienza elevata e consentire un'ottimale riproducibilità della potenza erogata, Porsche utilizza esclusivamente motori elettrici sincroni a magneti permanenti (PSM) di ultima generazione sull'asse anteriore e su quello posteriore. Già i numeri indicano una E-Performance di prim'ordine: in abbinamento al Launch Control, la Macan 4 eroga fino a 300 kW (408 CV) di potenza in overboost, mentre la Macan Turbo arriva a 470 kW (639 CV). I valori di coppia massima, rispettivamente di 650 e 1.130 Nm, garantiscono una performance squisitamente sportiva. La Macan 4 raggiunge i 100 km/h da ferma in 5,2 secondi, che si riducono a 3,3 secondi per la Macan Turbo. La velocità massima dei due modelli è, rispettivamente, di 220 e 260 km/h. La potenza di carica in corrente continua raggiunge i 270 kW. La batteria può essere caricata dal 10 all'80% in circa 21 minuti nei fast charge. Durante la guida poi è possibile recuperare fino a 240 kW di potenza per mezzo dei motori elettrici. Inoltre l'Integrated Power Box (IPB) contribuisce ad aumentare l'efficienza dei nuovi modelli Macan, consentendo inoltre di guadagnare peso e spazio. L'elettrificazione ha permesso inoltre di aumentare lo spazio a disposizione per i bagagli a bordo della Macan. A seconda del modello e dell'equipaggiamento, la capacità di carico dietro i sedili posteriori può raggiungere i 540 litri (modalità di carico). In anteprima assoluta, la Porsche Driver Experience include anche un head-up display con tecnologia di Realtà Aumentata. Gli elementi virtuali, come le frecce per la navigazione, sono integrati visivamente nel mondo reale. Sia la Macan 4 che la Macan Turbo sono dotate di trazione integrale. I due motori elettrici sono gestiti dall'elettronica di potenza quasi in tempo reale. Il sistema Porsche Traction Management a gestione elettronica (ePTM) è cinque volte più veloce di un sistema di trazione integrale convenzionale ed è in grado di reagire in 10 millisecondi in caso di slittamento. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

