Hyundai svela KONA Electric N Line

(Adnkronos) – La Hyundai rende ancora più sportivo il suo veicolo elettrico più venduto, la nuova KONA Electric sarà infatti la prima EV di Hyundai a essere dotata del pacchetto estetico N Line.



KONA Electric N Line si distingue per i paraurti dedicati sia all'anteriore che al posteriore, per le accattivanti minigonne laterali e per gli esclusivi cerchi da 19 pollici. Internamente la KONA Electric N Line si caratterizza per i sedili sportivi con logo N Line e le cuciture rosse a contrasto, che creano un ambiente dinamico. Per la prima volta Hyundai ha voluto che il trattamento N Line è stato esteso a tutte le varianti di KONA sia per le versione con il motore endotermico cheper l'ibrido e per l'elettrico. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

