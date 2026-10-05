De Marzio (Gregorio VII): “Partnership con Tor Vergata è unicum nazionale”

(Adnkronos) – “La partnership con l’università degli studi di Roma Tor Vergata rappresenta un unicum a livello nazionale di integrazione tra pubblico e privato e consente agli studenti un’occasione formativa unica”. Lo afferma Valerio Di Marzio, direttore sanitario del policlinico veterinario Gregorio VII di Roma, intervenendo oggi nella Capitale in occasione della prima giornata in cui il policlinico apre le sue porte agli studenti del terzo anno del corso di laurea in Veterinaria dell’università degli studi di Roma Tor Vergata, l’unico nel Lazio.

Attraverso la partnership siglata con l’Ateneo infatti, dal terzo anno in poi gli studenti avranno l’opportunità di unire la formazione in aula all’esperienza clinica diretta: “Il nostro ospedale ha una storia quarantennale, ha una vocazione mista, quindi fornisce sia servizi di soccorso che di medicina di base e preventiva. Inoltre, offre una serie di servizi specialistici in tutti gli ambiti. Ci occupiamo di cani, gatti e di animali non convenzionali – prosegue Di Marzio – Siamo aperti h24, 365 giorni all’anno e forniamo un servizio di pronto soccorso sia diurno che notturno, avendo anche la possibilità di offrire ogni servizio specialistico in qualsiasi ora del giorno e della notte, quanto meno in regime di reperibilità. Contiamo sull’impegno e sul lavoro di circa 80 medici – conclude – coadiuvati da più di 20 tecnici veterinari. Siamo in grado di gestire circa 40.000 casi clinici all’anno. Gli studenti avranno a disposizione tutto questo e potranno confrontarsi con professionisti di prim’ordine e con una casistica che non è dato avere nei normali percorsi accademici”.

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