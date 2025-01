De Martino-Sanremo 2025, clamoroso: “Non si dice mai di no”, è inarrestabile

Stefano De Martino pronto per il Festival di Sanremo: il conduttore di Affari Tuoi potrebbe essere protagonista sul palco dell’Ariston a febbraio 2025.

La nuova edizione del Festival di Sanremo si terrà dall’11 febbraio 2025 fino al 15 febbraio e sarà condotta da Carlo Conti. Il conduttore di Tale e quale show, dopo anni di assenza, ritorna sul palco dell’Ariston e sarà protagonista anche nel 2026. Il servizio pubblico ha infatti deciso di affidargli la conduzione anche del prossimo anno. Nei mesi scorsi si è impegnato per selezionare i big in gara e gli artisti della Categoria Nuove proposte.

Il 1 dicembre 2024 ha annunciato, durante la diretta del TG1, i nomi dei cantanti che gareggeranno nelle cinque serate. Nonostante manchino ormai pochissimi giorni all’esordio, Conti non ha ancora rivelato chi saranno gli ospiti e chi lo affiancherà sul palco dell’Ariston in veste di co-conduttore e co-conduttrice. Da qualche giorno, però, è spuntata un’interessante indiscrezione che parla della presenza di Stefano De Martino.

Sanremo 2025, Stefano De Martino co-conduttore per una serata: cosa rivela l’indiscrezione

Non manca molto al debutto della settantacinquesima edizione del Festival Di Sanremo. Carlo Conti accompagnerà gli italiani, con tanta bella musica, per cinque serate e sabato 15 febbraio 2025 verrà decretato il nome del vincitore tra i 30 big in gara. Sarà inoltre annunciato il vincitore delle Nuove proposte. Non si sa ancora chi sarà al suo fianco, ma di recente è spuntata un’indiscrezione che vedrebbe Stefano De Martino co-conduttore di una serata.

In precedenza- come riporta Libero- era stato chiesto al conduttore di Affari tuoi la sua risposta ad una possibile proposta di Carlo Conti: “Ma certo! A Carlo Conti non si dice mai di no”, aveva detto. Ora, a rilanciare questa possibilità è stato Gabriele Parpiglia ai microfoni di RTL 102,5. Il giornalista ha fatto sapere che ‘Stefano De Martino potrebbe far parte di una serata’. Al momento si tratta soltanto di un’ipotesi e non ci sono ancora conferme sulla presenza dell’ex ballerino sul palco dell’Ariston, accanto a Conti.

Sta di fatto che oggi il suo nome è tra i più accreditati, insieme a quello di Mahmood e Geppi Cucciari. Inoltre, De Martino ha rivelato che nel suo contratto firmato con la Rai, è stata inserita una clausola che gli permette di condurre Sanremo al terzo anno. Questo vuol dire che nel 2027 potrebbe davvero diventare il presentatore della competizione. La strada per arrivarci, però, al momento è ancora lunga e c’è di mezzo la conduzione di Carlo Conti- dato che quest’ultimo ha firmato un contratto biennale.