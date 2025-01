Sanremo, Conti avvisato, un altro conduttore top Rai spera per la conduzione del Festival del 2026

Il Festival di Sanremo rappresenta una vetta da raggiungere per ogni conduttore televisivo nel panorama italiano. La conferma di Carlo Conti per l’edizione 2025 ha innescato un vivace dibattito su chi potrebbe ereditarne il testimone.

Tra i nomi più chiacchierati emerge quello di Marco Liorni, figura emblematica della TV italiana e attuale timoniere de L’Anno che Verrà, il celebre show di Capodanno su Rai1.

Capodanno della Rai

Durante l’evento di presentazione de L’Anno che Verrà a Reggio Calabria, Liorni ha espresso il suo interesse per il Festival, augurando buona fortuna a Conti e sottolineando il prestigio che l’evento rappresenta per ogni conduttore. Queste dichiarazioni hanno alimentato le speculazioni su un suo possibile coinvolgimento per l’edizione del 2026.

Liorni e il successo televisivo attuale pongono il conduttore sotto i riflettori, grazie anche al passaggio del testimone da Amadeus per l’evento di fine anno. Liorni affronta questa sfida con determinazione, consapevole della responsabilità ma focalizzato a dare il meglio di sé, come dimostrato dalla sua conduzione de L’Eredità e dalla sua visione di vivere “giorno per giorno”, mantenendo aperte tutte le possibilità future, inclusa quella di Sanremo.

Il Capodanno su Rai1 promette di essere un evento ricco di spettacolo e divertimento, con un’attenzione particolare alla selezione degli artisti, voluta da Liorni e dal team di autori, per offrire un mix generazionale che possa appagare i gusti musicali più vari e celebrare l’inizio del nuovo anno in compagnia di volti amati e meno noti al grande pubblico.

La diretta televisiva sarà arricchita dalla possibilità di seguire l’evento in streaming su RaiPlay e tramite uno speciale radiofonico su Rai Radio1, evidenziando l’impegno della Rai a rendere l’evento accessibile a un pubblico ampio.