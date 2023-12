DAVIDE CASCINI: fuori il nuovo singolo “BASTA COSÌ”

“Basta così”, scritto da Davide Cascini, Luca Cascini, Salvatore Tricanico, è un brano esprime una forte critica sociale e un senso di frustrazione nei confronti del mondo moderno. La musica può essere un potente mezzo di espressione e trasmettere un senso di ribellione e disincanto e può risuonare tra persone che condividono sentimenti simili di insoddisfazione e desiderio di cambiamento.

Commenta l’artista a proposito del nuovo brano: “Mi sento come se fossi intrappolato in un mondo che non riesco a capire. Mi chiedo se ci sia un modo per trovare un senso in tutto questo caos. A volte mi sento come se fossi solo, ma so che non sono l’unico a sentirmi così. Forse dovrei concentrarmi su ciò che posso fare per rendere il mondo un posto migliore, invece di preoccuparmi di cose che non posso controllare. Spero di trovare la forza per farlo.”

Il videoclip di “Basta così”, firmato dal regista Marko Carbone, inizia con Davide Cascini camminare per le strade di Roma, il tutto ripreso in suggestivo bianco e nero. La telecamera segue l’artista mentre interagisce con il contesto urbano, riflettendo l’energia del brano. Il bianco e nero accentua l’atmosfera nostalgica, enfatizzando la bellezza eterna e intramontabile di Roma. Il videoclip cattura la sensazione di libertà e rivoluzione che si sprigiona da ogni angolo della città, trasformando le strade in un palcoscenico di storie e speranze, il tutto guidato dalla voce appassionata di Davide Cascini.

Biografia

Davide Cascini ha iniziato a cantare a soli 6 anni, esibendosi nel corso dell’adolescenza in varie feste di piazza. Il suo primo successo è arrivato a 16 anni, quando ha vinto il concorso di un programma televisivo locale. Da quel momento, la sua passione per la musica è diventata sempre più professionale.

Davide ha partecipato all’edizione 20219-20 del programma tv “Amici di Maria De Filippi”, guadagnando notorietà a livello nazionale. L’anno successivo, ha deciso di mettersi in gioco ulteriormente partecipando a “XFactor Romania”. Nel 2022, ha siglato un contratto con l’etichetta Joseba Publishing e ha cominciato a lavorare su un nuovo album.

Il suo obiettivo è semplice ma ambizioso: farsi strada nel mondo della musica e far conoscere la sua musica al pubblico. Davide è un cantautore appassionato che spera di emozionare le persone con le sue canzoni.

“BASTA COSÌ” (Joseba Publishing) è il nuovo singolo di Davide Cascini disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica dal 15 dicembre 2023.

Instagram