Danza del Ventre: Evento Mondiale Marhaba Rome Festival

Evento “Marhaba Rome Festival & Bellydance Evolution The Jungle Book”

26 – 27 – 28 Maggio 2023

Il Marhaba Rome Festival nasce nel 2006 da un’idea di Maryem Bent Anis e Samira Zenati, fondatrici del Centro Taus, celebre ristorante e centro culturale che sin dal 1995 ha contribuito alla diffusione delle arti, della

cultura, della musica e della danza del mondo arabo. Da sempre il Centro Taus ha promosso la cultura araba e mediterranea attraverso la rappresentazione dal vivo di spettacoli di danza e concerti di musica dal vivo tradizionale, con la collaborazione di grandi artisti e ricercatori internazionali. Attraverso la tessitura di reti interculturali il Centro Taus ha potuto portare a Roma grandi maestri e coreografi che hanno formato centinaia di

danzatrici che ancora oggi rendono viva in Italia la disciplina della danza orientale.

Grazie all’effervescente produzione artistica nata nella seconda decade degli anni ’90, nasce la scuola di danza araba e folklore arabo Centro Taus diretta dalla Maestra e coreografa Maryem Bent Anis e conseguentemente

l’esigenza di produrre a Roma un Festival Internazionale di Danza Orientale. Roma diviene quindi centro e crocevia delle culture orientali, delle arti e della danza proveniente dal mondo arabo.

Il Marhaba Rome Festival sin dalla prima edizione si avvale della collaborazione di grandi realtà legate alla danza e riconosciute a livello mondiale. Per lo studio e la conservazione dell’autenticità della danza araba e in particolare egiziana il Marhaba Rome Festival vanta sin da subito il gemellaggio con la manifestazione d’Egitto “Ahlan Wa Sahlan Festival” il Festival che sin dal 2000 riunisce in Egitto danzatrici da tutto il mondo, diretto da Raqia Hassan, danzatrice e coreografa ex componente della Reda Troupe, la Troupe nazionale del Folklore Egiziano. Per lo studio dell’evoluzione della danza orientale e per le nuove tecniche legate alla produzione teatrale e alle innovazioni, il Marhaba Rome Festival collabora con la coreografa statunitense Jillina Carlano, coreografa fondatrice della Compagnia Bellydance Superstars e ora produttrice del progetto “Bellydance Evolution”. Il Marhaba Rome Festival è giunto ora alla sua quattordicesima edizione ed è pronto ad esplodere con la sua moltitudine di artisti che seguono questo progetto intensamente da tutta Italia, da tutta Europa e non solo.

LA NUOVA EDIZIONE 2023

L’obiettivo della nuova edizione del 2023 sarà quello di realizzare un evento ricco di contenuto artistico e di talenti, che rappresenti il risveglio delle arti e della creazione dopo il sopore del periodo Covid-19. La nuova edizione combinerà l’attenzione alla tradizione che ha sempre contraddistinto i Maestri del Marhaba con la creatività e le novità del progetto americano Bellydance Evolution di Jillina. Approderanno a Roma degli artisti amatissimi da tutta la comunità della Bellydance e della danza orientale. In particolare avremo la presenza artistica del celebre danzatore egiziano OSAMA MIMI FARAG, specializzato in tutte le rappresentazioni del Folklore egiziano, il quale insegnerà l’arte della danza con il bastone SAIDI, originaria dell’alto Egitto, praticata fin dall’Antico Egitto faraonico e anticamente praticata solo dagli uomini. Ora è una danza folkloristica gioiosa ed energica praticata da tantissime donne sia egiziane che occidentali. Il Maestro Osama insegnerà le movenze e le espressioni della danza Shaabi e Mahraganat, che è la danza del popolo, quest’ultima danzata soprattutto dai giovani nelle feste tra le strade delle affollate cittadine egiziane. Potremo inoltre ammirare il Maestro Osama in magnifiche esibizioni quali la Tannoura, danza di origine Sufi, Saidi, Shaabi e Bambouty che è una danza gioisa e vivace che rappresenta la vita dei lavoratori di Port Said (Canale di Suez).

Avvenimento centrale e attesissimo della manifestazione sarà lo spettacolo “The Jungle Book” diretto da JILLINA CARLANO dagli United States, che porterà sul palco del Teatro Italia a Roma il meraviglioso lavoro artistico della Compagnia BELLYDANCE EVOLUTION, progetto monumentale che mette in scena decine di ballerini provenienti da tutto il mondo. JILLINA è un nome e una garanzia nel panorama della danza orientale internazionale, è stata la coreografa principale e l’Art Director della compagnia Bellydance Superstars prodotta da Miles Copeland. Successivamente ha prodotto il suo progetto Bellydance Evolution, dando conseguenzialità alla sua visione artistica di evolvere la bellydance a danza teatrale con l’ausilio di diverse tipologie di danze.

Per l’edizione del Marhaba 2023 avremo l’onore di ammirare la stessa Jillina sul palco del Teatro Italia e dei primi ballerini e artisti del suo main cast che interpreteranno i fantastici personaggi di “The Jungle Book”: – KAPUA – USA – LUNA POUMIAN – MESSICO – SHANNON D’SOUZA – USA – KHADER AHMAD – LIBANO. Per concludere vedremo in scena la padrona di casa MARYEM BENT ANIS accompagnata dal suo percussionista egiziano ASHRAF SAID e dalle ballerine della Compagnia MARYEM ORIENTAL DANCERS, con le esibizione della danza egiziana più tradizionale, emozionante e travolgente.

Le danzatrici, o aspiranti tali, le allieve di tutti i livelli potranno far parte a questo evento straordinario, partecipando ai seminari intensivi, agli spettacoli alla competition, contattando in tempo la segreteria dell’evento.

L’evento in breve:

Venerdì 26 Maggio 2023 h 20,30

TEATRO ITALIA, via Bari 18

“THE SHOW. BDE The Jungle Book & Marhaba Opening Gala

Sabato 27 Maggio 2023

Mercure Roma West Hotel

h 10,00/19,00 – Workshops con i Maestri Internazionali

h 22,00 – International Marhaba Gala Show

Domenica 28 Maggio 2023

Mercure Roma West Hotel

h 10,00/19,00 – Workshops con i Maestri Internazionali

h 21,00 – Competition – MISS BELLY DANCE EURO 2023

Per Info e Booking: www.marhabaevents.com –

marhabaromefestival@gmail.com