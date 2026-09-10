Danimarca, divieto totale di cellulari nelle scuole: non si useranno neanche all’intervallo

(Adnkronos) – Il governo danese, che si appresta a vietare l’uso dei social network ai minori di 15 anni, intende bandire i telefoni cellulari dalle scuole primarie e secondarie. Lo ha annunciato oggi la premier Mette Frederiksen. “Questo governo propone un divieto totale dei telefoni cellulari”, ha dichiarato Frederiksen durante una conferenza stampa.

Il divieto, che riguarda gli alunni dall’equivalente della scuola materna fino alla fine della scuola secondaria, dovrà applicarsi sia in classe che durante l’intervallo, ha precisato.

L’annuncio giunge in un momento in cui i risultati dei giovani danesi sono crollati nella classifica internazionale Pisa, uno studio pubblicato ogni tre anni dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e affermatosi come barometro globale delle prestazioni dei sistemi educativi. Con un punteggio di 478, la Danimarca si colloca appena al di sotto della media europea di 482 punti.

“I risultati in lettura, matematica e scienze sono i peggiori mai registrati”, ha commentato il ministro dell’Istruzione, Magnus Heunicke, all’annuncio dei risultati dello studio martedì scorso.

“Sono personalmente convinta che i risultati siano strettamente legati al fatto che in Danimarca viviamo una delle infanzie più connesse al mondo”, ha affermato la premier. “Noi adulti abbiamo permesso a bambini e giovani di trascorrere troppe ore al giorno davanti a uno schermo”, ha deplorato.

Il precedente governo Frederiksen aveva già preso in considerazione l’idea di legiferare in materia, ma il provvedimento, mai discusso in Parlamento a causa delle elezioni anticipate dello scorso marzo, prevedeva semplicemente di obbligare i consigli scolastici a definire a livello locale le regole per rendere i propri istituti zone libere dai cellulari.

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