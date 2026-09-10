Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Via libera dalla Fifa per Romano, ora l’Italia può convocarlo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Alessandro Romano è ufficialmente convocabile dalla Nazionale italiana.
La Fifa ha infatti comunicato il via libera al cambio di federazione del centrocampista del Cagliari, che non fa più parte dell’Asf, la Federazione Svizzera. Romano aveva rappresentato la nazionale elvetica in tutte le selezioni giovanili, fino ad arrivare all’Under 20. Ora, però, il suo percorso internazionale può proseguire in maglia azzurra, dopo che il ventenne cresciuto nelle giovanili della Roma ha manifestato in maniera definitiva la propria scelta e completato l’iter necessario per poter essere convocato a livello internazionale.La decisione della Federcalcio mondiale mette dunque la parola fine alla procedura burocratica. Romano è ora a tutti gli effetti a disposizione dell’Italia: la palla passa a Mancini.
 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Premio ‘Internazionale Fair Play Menarini’, Diego Milito ed Emilio Butragueno nel parterre 30esima edizione

23 Giugno 2026

Iran, la rivelazione del Wsj: durante tregua con Usa esportato petrolio per 6 miliardi di dollari

19 Luglio 2026

Rebuild 2026, inaugurata la 12esima edizione: “Per dare risposte concrete all’emergenza abitativa”

12 Maggio 2026

Anzio, sostanza urticante nell’aria del pronto soccorso: pazienti allontanati dalle camere

17 Maggio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno