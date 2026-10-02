Dalle 7 strutture alla sfida nazionale, Demetra protagonista al Salone Franchising Milano

Crescere senza perdere la propria identità e soprattutto quell’attenzione alla persona sulla quale è stato costruito l’intero progetto. Gruppo Demetra è protagonista al Salone Franchising Milano 2026, dove si presenta tra i Brand Emergenti con sette strutture già attive e un modello che adesso guarda a un percorso di sviluppo su scala nazionale.

Una nuova tappa per una realtà della quale ci siamo già occupati e che nasce dall’esperienza diretta nella gestione delle case di riposo. Un percorso costruito sul campo, a contatto quotidiano con gli anziani e le loro famiglie, che Demetra vuole trasformare in un modello capace di crescere e di essere replicato senza rinunciare ai principi che ne hanno caratterizzato lo sviluppo.

A spiegare la filosofia del progetto è Federico Lancioli, CEO e founder di Gruppo Demetra, presente a Milano per raccontare il percorso e gli obiettivi della società.

“Il progetto è quello di crescere mantenendo la nostra umanità, portando un modello di business che funziona, puntando sul valore umano e portando Demetra come garanzia”, ha spiegato Lancioli.

Il punto di partenza sono le sette strutture già operative, ma la presenza al Salone Franchising rappresenta soprattutto uno sguardo verso il futuro. L’obiettivo è ampliare la rete facendo conoscere un modello nato non sulla carta, ma attraverso l’esperienza maturata direttamente nella gestione delle strutture.

Al centro rimane una concezione della terza età nella quale assistenza e organizzazione devono accompagnarsi alla qualità della vita, alle relazioni e alla dignità della persona. È proprio questo l’elemento che Demetra vuole preservare anche nel percorso di espansione.

La partecipazione al Salone di Milano segna così un passaggio importante: portare fuori dai confini delle strutture già esistenti un modello che ha nell’umanità il proprio tratto distintivo, trasformando l’esperienza maturata negli anni nella base per una crescita più ampia. Per Demetra la sfida è partita: diventare più grande senza perdere ciò che l’ha resa riconoscibile.