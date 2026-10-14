Bancali usati e nuovi
Italia

Da Viterbo al Gemelli per Papa Leone, la scelta di Suor Rosetta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
Meno di un minuto

“Si può pregare ovunque ovviamente, ma oggi sono venuta da Viterbo per pregare e stare un po’ qui, vicino al Papa”. Suor Rosetta, 80 anni, è seduta al sole sul marciapiedi sotto le finestre del Policlinico Gemelli. In mano il rosario di legno e in borsa il libro di Prevost. “Lo stavo leggendo in treno mentre venivo – dice la suora – e ci ricorda quanto sia importante nelle situazioni della vita di affanno personale o di tragedia generale che il Signore ci ha amati e ci ama. Prego che conceda ancora a Papa Leone di guidare la Chiesa” (di Lavinia Gerardis)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Discarica di Albano, slittano a fine agosto i risultati della analisi Arpa su rifiuti e falda

24 Agosto 2021

Bari, camion gli urta il balcone: marito e moglie cadono giù dal primo piano

3 Gennaio 2024

Caldo il killer silenzioso che minaccia la vita dei lavoratori: i dati e cosa fare

15 Giugno 2026

“SORRIDI SEI A NETTUNO. Cinquanta e più emozioni dalla città del tridente”

5 Gennaio 2019
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno