Cultura: a Roma cinema all’aperto da centro a periferia, Diodato e Carl Brave protagonisti all’Auditorium

Tanto cinema in questo fine settimana di cultura nella Capitale. In vista delle calde serate si aprono infatti molte arene cinematografiche dal centro alla periferia. Nel Municipio Roma XIV, nell’Arena di Santa Maria della Pietà prosegue Viva il Cinema! l’iniziativa realizzata da Zètema Progetto Cultura e Fondazione Cinema per Roma e promossa da Roma Capitale, per portare la settima arte nelle periferie della Capitale. Si conclude, invece domani, nel Parco degli Acquedotti, via Lemonia, angolo via Appio Claudio, nel Municipio VII, la programmazione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all’aperto di circa mille posti, a cura della Fondazione Cinema per Roma, che omaggerà Federico Fellini. Ultima serata, oggi, per la programmazione estiva della Casa del Cinema gestita dalla Fondazione Cinema per Romache chiuderà con Ginger e Fred di Federico Fellini.

La nuova rassegna Viva la coppia, da domani e fino al 5 agosto, proporrà invece nove film con protagoniste alcune delle coppie più irresistibili del grande schermo come, ad esempio, Marilyn Monroe e Jane Russell, Sophia Loren e Marcello Mastroianni, Massimo Troisi e Roberto Benigni, Jack Lemmon e Walter Matthau, Monica Vitti e Alberto Sordi, Totò e Peppino De Filippo. Si comincia il 28 luglio con The Blues Brothers (The Blues Brothers – I Fratelli Blues) di John Landis; il 29 luglio Polvere di stelle di Alberto Sordi; il 30 luglio L’ora legale di Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Fino al 6 settembre torna a Parco Labia Il cinema oltre. Arena Cinema Parco Labia, l’arena cinematografica a cura di Spin Off giunta quest’anno alla sua IV edizione. La manifestazione si propone di promuovere la cultura e il linguaggio cinematografici ma anche costruire momenti di coesione e rigenerazione sociale, divulgare e approfondire i temi dell’Agenda 2030, in particolare l’art. 16 (Pace, Giustizia e Istituzioni forti) e l’art. 3 (Salute e Benessere). Nel Parco Maurizio Arena di piazza Benedetto Brin, Municipio Roma VIII, sul grande schermo dell’Arena Garbatella a cura di Olivud srl, sono in programma le proiezioni: Il grande giorno di Massimo Venier (27 luglio); Il sapore della felicità di Slony Sow (31 luglio); Denti da squalo di Davide Gentile (1 agosto). Inizio proiezioni alle ore 21.15.

Dal 28 al 30 luglio, inoltre, la manifestazione ospita la VII edizione di Sgarbatellum – conversazioni irriverenti tra addetti ai lavori, rassegna ideata dal regista Alessandro Piva che prevede tre proiezioni speciali. A largo Alessandrina Ravizza, nel Municipio Roma XII prosegue fino al 10 settembre la programmazione di Cinevillage Monteverde, l’arena cinematografica all’aperto a cura di Agis Lazio. Continua ogni sera fino al 16 settembre in piazza Vittorio Emanuele II, nel quartiere Esquilino, Municipio Roma I, la XXIII edizione del Cinevillage Piazza Vittorio – Notti di Cinema a Piazza Vittorio, la manifestazione promossa da Anec Lazio che propone un’interessante selezione di film a cura del critico cinematografico Franco Montini, affiancati da incontri con attori e registi, momenti di musica, danza, libri, tornei di scacchi e il Villaggio dello Sport a cura del Coni Lazio. Torna anche quest’anno CineCorvialEstate 2023, la rassegna cinematografica proposta da Il Giardino in Festa negli spazi all’aperto del centro polivalente Nicoletta Campanella a Corviale (via Marino Mazzacurati 74/76 – XI Municipio). Fino al 2 agosto proiezioni a ingresso gratuito di una selezione di titoli scelti tra gli autori emergenti e indipendenti della scena nazionale e i film di animazione indipendente europea dedicati a famiglie e bambini.

Nell’ambito di Cinema sul tetto. Visioni periferiche, la rassegna cinematografica con vista panoramica a cura di Fusolab, in corso fino al 26 settembre sulla terrazza al IV piano del Casilino Sky Park (in viale della Bella Villa 106, nel V Municipio), il primo agosto alle 21 è in programma La Terra Dei Figli di Claudio Cupellini. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Spazio alla musica live anche per questo fine settimana. L’Associazione culturale Sound&Image propone fino al 15 ottobre al Parco del Celio, nello spazio tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, Jazz&Image, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei. Fino al 18 settembre, sulla panoramica piazza Giuseppe Garibaldi, la manifestazione Piazza Gianicolo, a cura di Scomodo in collaborazione con il Cotton Club, propone ogni sera diversi eventi culturali, musicali, laboratori, talk. Nel parco della Casa del Jazz prosegue fino al 6 agosto la XXXIII edizione de I Concerti nel Parco, Estate 2023, lo storico festival a cura dall’Associazione Culturale I Concerti nel Parco.

Alla Casa del Jazz proseguono anche gli appuntamenti della rassegna Summertime. All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone va avanti la programmazione di Roma Summer Fest. Sul palco all’aperto della Cavea, questa sera è atteso Diodato che presenterà dal vivo il suo nuovo album Così speciale. Sarà poi il rapper Carl Brave, il 28 luglio, accompagnato da una band di 11 elementi, a presentare dal vivo i brani del nuovo disco Migrazione, oltre ai suoi più grandi successi tratti da Notti Brave e Coraggio. Per il Caracalla Festival 2023, la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma, sul palcoscenico del Teatro Grande, domani alle 21 (repliche anche il 2, 4 e 9 agosto) torna La traviata, opera in tre atti con musiche di Giuseppe Verdi, nell’allestimento firmato nel 2018 da Lorenzo Mariani che ambienta la vicenda parigina, tratta da La dame aux camélias di Dumas figlio, negli anni Sessanta della Dolce Vita, omaggiando la Roma di Federico Fellini. Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, i prossimi 29 e 30 luglio, alle 11 e alle 17, il Museo di Roma in Trastevere ospiterà eccezionalmente, nella sala Multimediale, gli appuntamenti di Weekend stellari, le conferenze e gli incontri per tutti, pensati e realizzati dagli astronomi del Planetario di Roma. Un’occasione per avventurarsi alla scoperta dell’universo tra spiegazioni scientifiche, storia, arte e narrazioni mitologiche.