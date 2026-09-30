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Crotone, denuncia la scomparsa del marito nel 2024: arrestata oggi con il figlio per omicidio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Nel settembre 2024 aveva denunciato, solo dopo sette giorni, la scomparsa del marito, Salvatore Giglio, 69 anni. Questa mattina, a Cutro, i carabinieri hanno arrestato la donna e il figlio 28enne, per concorso nell’omicidio dell’uomo e occultamento di cadavere. Le indagini sono coordinate dalla procura di Crotone. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, svolte mediante numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, l’omicidio del marito e padre sarebbe avvenuto in casa il 21 settembre e ne avrebbero gettato il corpo, non ancora trovato, nel fiume Tacina, in località Steccato di Cutro.  

Madre e figlio avrebbero anche cercato di sviare le indagini “in primis denunciando tardivamente la paventata scomparsa della vittima e in secondo luogo cercando di occultarne le tracce, accordandosi sulle versioni da rendere alla polizia, acquistando diversi litri di varechina per ripulire la scena del crimine e, infine, fornendo inconsapevolmente dichiarazioni anche contrastanti, riscontrate mendaci”.  

 

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