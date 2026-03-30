Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Crosetto “No voto anticipato, lavorare per affrontare crisi in atto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Marzo 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Il voto anticipato penso spaventi più il campo largo che il centrodestra, visto come si stanno muovendo e viste le differenze totali tra di loro, ma in questo momento il senso di responsabilità ci impone di lavorare per affrontare le varie crisi in atto”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista a la Repubblica. “Se non ci fosse una situazione internazionale così drammatica penso saremmo andati tutti volentieri al voto per vedere se davvero gli italiani vorrebbero affidarsi ad altri. Tra l’altro, la Costituzione più bella del mondo indica in cinque anni la durata della legislatura”, aggiunge. Tornando all’esito del referendum, Crosetto osserva che “il fronte del no ha unito tante cose diverse, tra loro spesso incompatibili o, addirittura, antitetiche. Per questo io riduco il peso politico dell’armata eterogenea che canta vittoria, ma attribuisco un valore enorme al voto. Che deve far riflettere, capire ed agire. Ma senza isterismi. Il sì ha perso. Nemmeno senza troppe sorprese, perchè i sondaggi lo avevano previsto da quattro settimane. Perchè? Per molti motivi, penso, ma anche perchè il nostro è un Paese che si unisce più facilmente dietro ai no”.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Marzo 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Terremoto Parma oggi, scossa di magnitudo 3.3

14 Febbraio 2024

Ardea, l’appello di “Ardea Domani” al Sindaco: «Basta alle accuse e alla stigmatizzazioni su Aec, troviamo soluzione al problema»

17 Gennaio 2018

Il sangue di Giulia sull’asfalto, ecco perché pubblichiamo questa foto

21 Novembre 2023

Regione Lazio, Nicola Zingaretti: “L’ostello più bello del mondo è nel Lazio”

1 Maggio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno