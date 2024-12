Crisi tra Lorenzo e Shaila al Grande Fratello, lui deluso e lei passa all’attacco: “Deve capirlo, altrimenti…”

La lontananza sta creando diversi dissapori tra Shaila e Lorenzo, lui si è sfogato riguardo a una grande delusione e lei anche.

Shaila e Lorenzo negli ultimi giorni sono stati divisi, lui sta vivendo nel tugurio e lei nella casa del Grande Fratello. Questo ha iniziato a far nascere le prime incomprensioni tra la coppia, mentre lui sfogandosi con Maria Vittoria ha parlato della grande delusione che sta provando, lei ha raccontato a Federica cosa pensa dei comportamenti di lui.

Un momento di crisi che potrebbe essere oggetto di dibattito nella puntata di questo lunedì sera del Grande Fratello, è molto probabile che la coppia possa avere un confronto sulle cose che sono accadute.

Shaila contro Lorenzo al Grande Fratello: “Si deve fidare”

Tutto è nato dopo che Shaila e Lorenzo si erano avvicinati all’oblò che divide il tugurio dalla casa del Grande Fratello per salutarsi, lui ha visto che la sua fidanzata indossava una maglietta di Giglio, si è innervosito ed è andato via. Praticamente senza dire nulla, ha piantato lì l’ex velina, che è rimasta piuttosto sconvolta da questo comportamento.

Così Shaila ne ha parlato con gli altri concorrenti, spiegando che proprio non riusciva a capire un simile atteggiamento. Mentre Lorenzo esprimeva la sua delusione a Maria Vittoria più in generale su tutti i concorrenti, dicendo che adesso vuole restare solo e pensare solo a se stesso, da capire se si riferisse anche a Shaila, lei si sfogava con Federica Petagna.

L’ex velina non concepisce un simile comportamento e la totale mancanza di fiducia che Lorenzo nutre nei suoi confronti. “Se non si fida, allora dovrebbe restare da solo“, ha detto più volte. Poi chiacchierando con Federica ha spiegato come a Lorenzo diano fastidio molte cose, che loro per certi aspetti sono tanto diversi e che adesso non sa nemmeno come potrebbe reagire a queste sue parole, se dovesse ascoltarle.

La ragazza è sembrata piuttosto in crisi sulla questione, non sa come comportarsi ma vorrebbe che il fidanzato capisse come è fatta, senza avere timori o gelosie. La lontananza pare proprio che abbia iniziato a creare i primi problemi alla coppia, bisognerà capire se riusciranno a venirne a capo o se sarà motivo di rottura. Intanto si è compreso che Lorenzo è un ragazzo molto geloso e anche piuttosto irascibile, Shaila dal canto suo non crede di aver fatto qualcosa di male e pare voler restare ferma sulle sue posizioni.