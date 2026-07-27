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Crepet critica i giovani usando… Sinner e Alcaraz: “Possibile che li ammirino?”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Paolo Crepet ‘attacca’ le nuove generazioni usando… Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il sociologo e psichiatra ha parlato a Repubblica del mondo che ci circondo criticando in particolare i giovani: “Possibile che sbracati sul divano ammiriamo Sinner e Alcaraz, che sanno cosa sono fatica e impegno, e poi ai nostri figli puliamo il nasino a 10 anni come a 20?”. 

La domanda, retorica e ironica, è usata da Crepet per criticare le nuove generazioni: “Ai ragazzi bisogna dare degli esempi. Amo i rivoluzionari, ma quelli che osano, sfidano le onde da velisti, vanno a cercarsi un lavoro in Antartide, gli ultimi dei Mohicani”, ha spiegato, “non ci fidiamo di loro, li andiamo a prendere a scuola come pacchi Amazon. A proposito. Vorrei il divieto di ordinare cibo a casa sotto i 35 anni”. 

 

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