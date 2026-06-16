La rivista ‘La vita in movimento’ premiata agli Hermes Creative Awards 2026

(Adnkronos) – La rivista del Gruppo Fnm ‘La vita in movimento’ si è aggiudicata il Gold Award del premio internazionale ‘Hermes Creative Awards 2026’ per la categoria ‘Creative Design Publications’. Si tratta di un nuovo importante attestato ricevuto dalla pubblicazione che già a gennaio di quest’anno ha ricevuto il Bronze Award degli ‘International Creative Media Award 2026’ per la categoria Customer Magazines B2C Print. Gli Hermes Creative Awards (https://hermesawards.com/) premiano i professionisti creativi che danno vita a progetti innovativi nelle piattaforme tradizionali e digitali. Ogni anno entrano in concorso pubblicazioni, siti web, video, oltre a progetti di marketing e comunicazione. La giuria è composta dai professionisti dell’Association of Marketing and Communication Professionals (Amcp). Quest’anno ha valutato oltre 6.000 candidature ricevute da 31 Paesi, in rappresentanza di tutto il panorama globale della creatività. La statuetta del premio raffigura le ali di Hermes, il dio messaggero greco, a simboleggiare il ruolo vitale dei comunicatori per la società contemporanea.

‘La vita in movimento’ è la rivista del Gruppo Fnm pensata per dare spazio al dibattito, stimolare la circolazione di idee e il confronto su temi di interesse pubblico. Ogni numero affronta un argomento specifico e ospita delle rubriche fisse. Uno sguardo ampio sul mondo possibile grazie ai contributi di personalità di spicco del mondo accademico, culturale ed economico. ‘La vita in movimento’ nasce, infatti, dalla convinzione che ogni azienda, per sua natura, svolga un ruolo culturale nei territori in cui opera. “Il Gruppo Fnm – si legge in una nota – ha scelto di dare forma concreta a questa vocazione attraverso la rivista, concepita come una piattaforma di diffusione di idee, approfondimenti e nuovi linguaggi, capace di promuovere un confronto schietto e privo di preconcetti su temi di interesse pubblico e di offrire contenuti di qualità e stimolare un dialogo autentico”.

La rivista è un progetto ideato e realizzato sia nei contenuti sia nella parte grafica dal team interno di comunicazione del Gruppo Fnm. Esce tre volte all’anno e viene stampata e spedita a una mailing list mirata e diffusa gratuitamente al pubblico in occasione di eventi e manifestazioni organizzati dal Gruppo Fnm. È anche disponibile in versione digitale all’indirizzo: https://www.fnmgroup.it/rivista/. Il Gruppo Fnm è un operatore attivo nei servizi di mobilità sostenibile, nella gestione e sviluppo di infrastrutture autostradali e ferroviarie oltre che nei settori dell’energia rinnovabile e della logistica.

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