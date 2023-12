Covid oggi Italia, in aumento nuovi casi e incidenza nell’ultima settimana

(Adnkronos) – Sono in aumento i casi Covid in Italia. Nella settimana dal 23 al 29 novembre si registrano 52.175 nuovi contagi, rispetto ai 44.955 della settimana precedente (+16% circa). E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di sanità. L'incidenza dei casi Covid diagnosticati e segnalati in Italia nel periodo 23-29 novembre è pari a 89 casi per 100mila abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente quando era a quota 76 su 100mila. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...