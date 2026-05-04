Costellazione IRIDE, la nuova sentinella spaziale che protegge l’Italia

(Adnkronos) – Con il lancio effettuato tramite un vettore Falcon 9 di SpaceX dalla base di Vandenberg, la componente HEO del programma IRIDE ha raddoppiato la propria presenza in orbita, portando a 15 il numero di unità attive per questa specifica sottocostellazione. Il coordinamento dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) hanno permesso di anticipare le scadenze previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I nuovi asset immessi in orbita rappresentano piattaforme modulari di nuova generazione con una massa di circa 70 kg. Equipaggiati con sensori ottici multispettrali, questi satelliti garantiscono una risoluzione di 2,6 metri per pixel, operando su diverse lunghezze d’onda per l’acquisizione di immagini ad alta precisione.

Ad oggi, il sistema ha già processato oltre 3.000 GB di dati, coprendo una superficie complessiva di circa 9 milioni di km². L’obiettivo finale del segmento HEO prevede la messa in orbita di 25 satelliti, configurazione necessaria per garantire un tempo di rivisitazione quasi in tempo reale sull’intero territorio nazionale.

Il controllo operativo è gestito centralmente dal Mission Control Center dello SpacePark di Argotec in Italia, che ha confermato l’acquisizione del segnale di tutte le unità dopo la separazione dal lanciatore.



L’integrazione di questi dati con le infrastrutture di terra permette la generazione di informazioni geospaziali destinate sia alla Pubblica Amministrazione che al settore privato.

IRIDE si configura come una “costellazione di costellazioni”, un ecosistema eterogeneo finanziato con oltre un miliardo di euro tra fondi PNRR e risorse nazionali. Le applicazioni spaziano dal monitoraggio del dissesto idrogeologico e degli incendi alla gestione delle coste e delle infrastrutture critiche. Il sistema fornisce inoltre strumenti per l’analisi della qualità dell’aria e delle condizioni meteorologiche, abilitando lo sviluppo di servizi innovativi per startup e PMI del comparto industriale.

“Il lancio di altri sette satelliti della costellazione HEO di IRIDE segna una nuova milestone per l’intero programma”, afferma Simonetta Cheli, Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Capo di ESA / ESRIN, “Con questo risultato, Il programma di osservazione della terra che l’ESA sviluppa in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana per il Governo italiano, IRIDE raggiunge un totale di 31 satelliti in orbita, proseguendo il piano previsto di lanci delle costellazioni iniziato nel 2025 ed ampliando le capacità del sistema. Questa milestone è stata raggiunta con diversi mesi di anticipo rispetto ai tempi del PNRR. Il completamento del sistema proseguirà con ulteriori lanci dei satelliti Eaglet II, HEO e di altre costellazioni in programma, sviluppate da diversi attori industriali, rafforzando ulteriormente le capacità complessive del progetto e le competenze industriali italiane dell’Osservazione della Terra”.

“La costellazione IRIDE continua a crescere in linea con gli obiettivi del programma, confermandone il ruolo centrale nello sviluppo di capacità nazionali avanzate per l’Osservazione della Terra.”, dichiara Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. “Il programma testimonia l’efficacia degli investimenti del Governo attraverso il PNRR dedicato allo spazio destinato a rafforzare la competitività industriale e tecnologica del Paese, contribuendo al contempo a dotare l’Italia di strumenti sempre più autonomi e strategici per la gestione e la tutela del territorio. In questo quadro, la collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea e il coinvolgimento della filiera industriale nazionale rappresentano elementi chiave per valorizzare competenze e innovazione, confermando la capacità e l’expertise del sistema spaziale italiano nello scenario internazionale”.

“È una grande soddisfazione”, afferma David Avino, CEO e fondatore di Argotec, “veder crescere la costellazione HEO e l’intero programma IRIDE. Al terzo lancio per questo programma, si potrebbe pensare che le attività diventino di routine e che l’adrenalina si riduca, ma non è assolutamente così. Ogni volta che vediamo volare un pezzo di Italia nello Spazio e un grande traguardo, una sfida con molte incognite che possiamo affrontare solo con l’impegno di un’intera squadra di professionisti altamente qualificati e con una forte passione comune. Oggi il nostro programma supera metà dell’opera: nella nostra Clean Room sono già pronti i satelliti per il prossimo lancio, mentre quelli in orbita hanno già prodotto dati e informazioni concrete, un valore tangibile per le amministrazioni e il nostro Paese. A breve completeremo la nostra costellazione, riducendo ulteriormente la latenza tra una informazione e l’altra e offrendo una copertura praticamente in tempo reale dell’intero territorio italiano.”

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