Cos’è successo sotto le coperte tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi al Grande fratello 2024? La segnalazione spiazza

Cos’è successo sotto le coperte tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani al Grande Fratello 2024? Arriva la segnalazione bomba.

Dopo Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, sempre più uniti, complici e passionali, nella casa del Grande Fratello 2024 potrebbe nascere presto una nuova coppia, assolutamente inaspettata. Da alcuni giorni, infatti, Luca Calvani e Jessica Morlacchi trascorrono sempre più tempo insieme, confidandosi e raccontandosi anche emozioni e sensazioni. Lei single, alla ricerca del grande amore e lui, papà di una ragazza di 15 anni e innamorato del compagno Alessandro, sono sempre più in sintonia come hanno notato anche i fan del reality show che seguono costantemente la diretta.

Oltre a farsi compagnia durante il giorno, i due gieffini amano trascorrere anche del tempo insieme a letto. Se la sera si divertono a chiacchierare anche con gli altri concorrenti, la mattina, invece, è un momento tutto loro. Luca, infatti, svegliandosi prima, è solito raggiungere a letto Jessica coccolandola per farla svegliare. Un’amicizia che sta crescendo sempre di più e sulla quale Deianira Marzano ha lanciato una vera bomba.

Jessica Calvani e Luca Calvani sotto le coperte al Grande Fratello 2024: lo scoop di Deianira Marzano

Secondo uno scoop di Deianira Marzano, tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani sarebbe accaduto qualcosa sotto le coperte. A confidarlo ad Amanda Lecciso con cui ha un rapporto molto stretto sarebbe stata proprio la Morlacchi. Tuttavia, sempre secondo Deianira Marzano, pare che il Grande Fratello non abbia intenzione di affrontare l’argomento. Tuttavia, nei prossimi giorni e nelle prossime puntate del reality show, Alfonso Signorini, di fronte al feeling sempre più forte e all’evidente complicità, potrebbe approfondire l’argomento e capire effettivamente cosa stia accadendo tra i due.

Ad oggi, Luca e Jessica sono molto amici e si supportano l’uno con l’altra. Del loro gruppo fanno parte anche Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti, Javier Martinez e, ultimamente, anche Helena Prestes che, dopo la scelta di Lorenzo di allontanarsi da lei per rispettare Shaila, si è avvicinata all’altra gruppo.

Con la casa sempre più spaccata in due, il rapporto tra Jessica e Luca Calvani si consoliderà ancora? Per il momento, i due sembrano davvero pronti ad arrivare insieme fino alla meta finale ovvero alla finalissima del reality che, tuttavia, è davvero molto lontana. Anche il popolo del web, inoltre, sembra spaccato in due tra chi crede all’amicizia di Jessica e Luca e chi, invece, ritiene che sia troppo forzato.