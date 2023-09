Cosa controllare prima di partire per un viaggio in moto

La scelta di trascorrere una vacanza su due ruote rappresenta forse il modo migliore per esplorare luoghi nuovi e sconosciuti del nostro Paese, ancora scosso a livello turistico dalle conseguenze del Covid 19. Secondo il report Istat sui viaggi in Italie e all’Estero, infatti, la domanda turistica sembra essere in forte ripresa, anche se ancora sotto i livelli pre-pandemia.

Tuttavia, affrontare un viaggio in moto – ancor più se lungo – può metterci davanti a diverse difficoltà al punto tale da poter potenzialmente trasformare la vacanza in un vero e proprio calvario, soprattutto se non si può contare su una buona assicurazione per il proprio motociclo.

Vediamo quali sono i controlli di routine da effettuare sulla moto prima di partire per un viaggio on the road.

Ruote e pneumatici

Le ruote e gli pneumatici sono il vostro punto di contatto con l’asfalto e devono essere in condizioni adeguate a garantire un’efficace aderenza. Controllate il battistrada degli pneumatici, assicurandovi che lo spessore sia superiore a 1 mm (anche se è consigliabile sostituirli prima di raggiungere questo limite minimo). Verificate che le ruote non necessitino di equilibratura e, nel caso di ruote a raggi, accertatevi che siano integre. Prima di partire, controllate la pressione degli pneumatici, che dovrebbe essere quella indicata nel libretto di manutenzione e va adeguata al carico della moto.

Freni

Controllate l’usura delle pastiglie dei freni e verificate attentamente la condizione dei dischi. Se necessario cambiate l’olio, soprattutto se questo è vecchio.

Sospensioni

Effettuate un accurato controllo delle sospensioni prima di partire. Verificate che la forcella non presenti perdite di olio dal paraolio. Controllate anche la sospensione posteriore, poiché se ha percorso molti chilometri potrebbe essere meno efficiente, soprattutto se state viaggiando con un carico significativo.

Trasmissione

Verificate la tensione della catena, che non deve essere né troppo tesa né troppo allentata. Spesso, le indicazioni per il giusto “gioco” della catena si trovano su un adesivo applicato sul paracatena stesso. Portate con voi uno spray lubrificante per oliare correttamente la catena e ricordatevi di metterlo in valigia. Se prevedete di percorrere molte miglia, una lubrificazione aggiuntiva farà solo bene.

Motore

Sebbene una revisione completa del motore richieda l’intervento di un professionista, potete effettuare alcuni controlli di routine nel vostro garage. Verificate il livello e lo stato dell’olio motore. Se necessario, fate un rabbocco o, in casi estremi, una sostituzione completa dell’olio, inclusa la sostituzione del filtro. Se la vostra moto è raffreddata a liquido, controllate anche il livello del refrigerante e, se necessario, aggiungetene dell’altro.

Fari

Verificate che l’impianto di illuminazione sia completamente funzionante. Controllate le lampadine dei fari abbaglianti, anabbaglianti e delle frecce. Se riscontrate qualche problema, sostituitele prima di partire. Se possibile, la notte prima della partenza, mettete in carica la batteria della moto.

Burocrazia

Anche le questioni burocratiche non vanno trascurate. Se state viaggiando all’estero, assicuratevi di avere con voi la “carta verde” come prova di assicurazione. Verificate se l’assicurazione è stata pagata e che la moto sia in regola con la revisione biennale. Non dimenticate di prendere il libretto di circolazione, e assicuratevi che la vostra patente e carta d’identità siano ancora valide.

Abbigliamento

È fondamentale avere una dotazione tecnica completa per affrontare al meglio un lungo viaggio in moto. Assicuratevi di indossare protezioni, giacca, pantaloni, stivali e guanti tecnici adeguati. Per quanto riguarda il casco, pulitelo accuratamente e verificate che la visiera non presenti segni e graffi e sia in buone condizioni. Tra gli accessori da viaggio, non dimenticate di portare con voi un ragno aggiuntivo, potrebbe sempre tornare utile.