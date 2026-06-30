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Corea del Sud torna a casa dopo flop Mondiali, insulti per ct e giocatori

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
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(Adnkronos) – La Corea del Sud torna a casa dopo il flop ai Mondiali 2026 e viene accolta da una violenta contestazione. La squadra del ct Hong Myung-bo rientra all’aeroporto di Incheon all’alba, sperando magari di passare inosservata. E invece, al gate ci sono i tifosi inferociti ad attendere allenatore e giocatori. Volano insulti mentre il ct e i calciatori si allontanano. 

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