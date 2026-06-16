Diritti dell’infanzia, all’Aurum di Pescara una mattinata di approfondimento con magistrati, avvocati e istituzioni

I diritti dei minori, il ruolo delle istituzioni e gli strumenti di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza saranno al centro del convegno “Il diritto dei minori e il sistema di tutela”, in programma venerdì 26 giugno 2026 dalle ore 10 alle 13 all’Aurum di Pescara.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto tra magistratura, avvocatura, servizi sociali e istituzioni impegnate quotidianamente nella protezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. L’obiettivo è approfondire il funzionamento del sistema di tutela, analizzandone punti di forza, criticità e prospettive future, con particolare attenzione al ruolo che ogni soggetto coinvolto è chiamato a svolgere.

Ad aprire i lavori sarà l’avvocato Alessandra De Febis, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo. Previsti inoltre i saluti istituzionali del prefetto di Pescara Luigi Carnevale e del questore Francesco Rattà.

Tra i relatori figurano nomi di primo piano del panorama giuridico e sociale nazionale: Claudio Cottatellucci, presidente dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia; Nicoletta Orlandi, presidente del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila; Nico Gizzi, psicoterapeuta e giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Roma; Alessandra Hopps, vicepresidente dell’Unione Nazionale Camere Minorili; Carolina Ferro, presidente nazionale di Cammino – Camera Nazionale Avvocati per le Persone, per i Minorenni e per le Famiglie; e Silvia Oliva, assistente sociale del VII Municipio di Roma.

L’evento, a partecipazione gratuita e con ingresso libero, si propone di offrire una riflessione multidisciplinare su uno dei temi più delicati e attuali della società contemporanea: la tutela dei minori e la promozione dei loro diritti, attraverso la collaborazione tra istituzioni, professionisti e comunità.

Per gli avvocati è previsto il riconoscimento di tre crediti formativi in diritto di famiglia.