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Coppa Italia, oggi semifinale Atalanta-Lazio – La partita in diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Torna la Coppa Italia con la seconda semifinale di ritorno. Oggi, martedì 21 aprile, si gioca Atalanta-Lazio (sfida visibile in tv e streaming) alla New Balance Arena di Bergamo dopo il 2-2 dell’andata. I nerazzurri arrivano dal pareggio contro la Roma nell’ultimo turno di campionato, mentre la squadra di Maurizio Sarri è reduce da un grande successo al Maradona contro il Napoli. Si comincia alle 21.  

Dove vedere Atalanta-Lazio? La semifinale di ritorno di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Mediaset, canale Italia 1. Partita visibile anche in streaming sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity. 

 

Chi vince oggi affronterà in finale l’Inter, già qualificata dopo il successo di ieri contro il Como. L’ultimo atto della Coppa Italia andrà in scena il 13 maggio a San Siro.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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