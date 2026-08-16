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Coppa Italia, oggi Lazio-Mantova: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Inizia la stagione della Lazio. Oggi, domenica 16 agosto, i biancocelesti scendono in campo nei 32esimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova – in diretta tv e streaming, in chiaro. Si tratta quindi del primo impegno ufficiale per la squadra di Gattuso, che ha sostituito Maurizio Sarri sulla panchina laziale e accolto Davide Frattesi dall’Inter. Il prossimo weekend poi l’atteso esordio in campionato, dove la Lazio sfiderà il Bologna nella prima giornata di Serie A. 

 

La partita tra Lazio e Mantova è in programma oggi, domenica 16 agosto, alle ore 21.15 allo stadio Olimpico di Roma. Ecco le probabili formazioni: 

Lazio (4-3-3): Mandas; Marusic, Provstgaard, Doekhi, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Noslin, Ratkov, Zaccagni. All. Gattuso  

Mantova (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Silva, Trimboli, Ignacchiti, Keita; Ilie, Ruocco; Gliozzi. All. Modesto  

 

Lazio-Mantova sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, da Mediaset su Italia1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sulla piattaforma web di Sportmediaset. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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