Astrotarocchi 23 aprile 2026

ASTROTAROCCHI GIOVEDI 23 Aprile 2026
Ariete – Il Giullare
Domani la parola d’ordine è leggerezza. Non prendere tutto sul serio, specialmente sul lavoro. Un pizzico di ironia ti aiuterà a superare una situazione che altrimenti risulterebbe pesante. Gioca d’astuzia.
Toro – L’Avidità
Attenzione ai desideri eccessivi. Potresti sentire il bisogno di possedere di più, che sia affetto o denaro. Il consiglio è di apprezzare ciò che hai già; non lasciare che la fame di “più” ti rovini la serenità del presente.
Gemelli – La Fiamma
Una giornata di energia pura. Sentirai un fuoco interiore che ti spinge a creare o a iniziare qualcosa di nuovo. È il momento ideale per i progetti creativi: la tua passione sarà contagiosa per chi ti sta intorno.
Cancro – Gli Amanti
Domani il cuore è protagonista. Sarai chiamato a fare una scelta affettiva o a vivere un momento di profonda connessione con qualcuno. Segui il tuo sentimento: l’armonia è a portata di mano.
Leone – Il Saggio
Prenditi un momento di pausa. Non è la giornata per ruggire, ma per riflettere. Agisci con prudenza e ascolta i consigli di chi ha più esperienza di te. La tua forza domani risiede nella pazienza e nel silenzio.
Vergine – La Terra
Giornata molto concreta e produttiva. Ti sentirai solida, radicata e capace di gestire ogni impegno pratico con efficienza. È un ottimo momento per occuparsi della casa o di questioni finanziarie.
Bilancia – Il Fanciullo
Riscopri la meraviglia. Domani approcciati al mondo con gli occhi di un bambino: curiosità, purezza e zero pregiudizi. Una notizia inaspettata o un nuovo incontro porteranno una ventata di freschezza.
Scorpione – La Torre
C’è un cambiamento improvviso in arrivo. Qualcosa che non poggiava su basi solide potrebbe crollare, ma non temere: è necessario per costruire qualcosa di meglio. Lascia andare il vecchio senza rimpianti.
Sagittario – Le Catene
Ti senti un po’ bloccato? Domani potresti percepire dei limiti o dei legami che ti vanno stretti. Il consiglio è di analizzare cosa ti tiene prigioniero: a volte le catene sono solo mentali e hai tu la chiave per aprirle.
Capricorno – Il Lavoro
Sei nel tuo elemento. Domani la tua dedizione sarà massima e i risultati non tarderanno ad arrivare. È il momento di seminare impegno costante; i tuoi sforzi verranno notati da chi conta.
Acquario – Il Regalo
L’Universo ha una sorpresa per te. Potrebbe trattarsi di un dono materiale, di un complimento inaspettato o di un’opportunità che bussa alla tua porta. Accoglilo con gratitudine e un sorriso.
Pesci – La Passione
Domani lasciati guidare dall’istinto e dal desiderio. Che sia per un hobby, un’idea o una persona, metti tutto te stesso in ciò che fai. Sarà una giornata intensa, vibrante e ricca di emozioni forti.
👉Per info letture personalizzate, annualita’, mensili di cartomanzia, lettura fondi caffe’, lettura sibille, rune , abbonamenti settimanali potete contattarmi su messanger su whatApp al
+39 347 57 49 499 e seguitemi sul mio gruppo Facebook Tarocchi Carte e Mille Magie