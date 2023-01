Fisio fit

Come fare impresa nel 2023? Il mondo sta cambiando a velocità della luce. Al di là di ciò che succede a livello globale, ci sono dei processi che sono davvero irreversibili. In alcuni stati e paesi possono arrivare più lentamente, in altri più velocemente ma il consiglio è sempre quello di non farsi travolgere dai cambiamenti. Almeno per chi vuole fare impresa nel 2023.

Questo, per molti, è l’anno in cui tutte le tendenze che stavano crescendo tenderanno a ‘esplodere’, a partire dalla modalità di lavoro in smart working. Ecco, comunque, alcuni consigli per fare impresa oggi.

Davvero c’è bisogno di un ufficio?

Il primo passo da compiere, fino a qualche anno fa, per chi voleva aprire un’attività era quello di trovare l’ubicazione per il proprio ufficio. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, lavorare voleva dire recarsi in un luogo fisico con il classico orario standard, magari dalle 9 alle 18. In realtà, però, oggi non è affatto così e tantissime imprese collaborano da remoto in smart working, a orari diversi, concordati con il proprio datore di lavoro.

Una modalità che presenta luci e ombre, come in tutte le cose. I detrattori affermano che così si perde tutto il lato umano della vita lavorativa mentre i favorevoli sostengono che migliora la qualità di vita, poiché si lavora da casa e si sta in famiglia, aumentando anche il tempo libero a disposizione, non doverlo ‘sprecare’ per recarsi in ufficio.

Tutti hanno ragione e tutti hanno torto, come si dice in questi casi.

Riscoprire le tradizioni andando di pari passo con l’innovazione

Chi sosteneva che la digitalizzazione facesse scomparire i lavori tradizionali si sbagliava di grosso, anzi! Si sta avendo una riscoperta sempre crescente di cibo a chilometro zero, fatto in casa e di qualità. Oppure di prodotti non più standardizzati ma fatti a mano, come nella migliore delle tradizioni. I ristoratori, quindi, se da un lato hanno incentivato la loro presenza sul digitale – alcuni di essi sono delle vere e proprie star – dall’altro hanno messo al centro proprio la riscoperta delle antiche ricette della nonna.

Ciò vale anche in campi un po’ più complessi. Si parla da tempo, infatti, della scomparsa di diversi ‘centri fisici’ a discapito dell’online, ad esempio le scommesse, le slot o le vecchie sale giochi. Ma ciò ha portato, conseguentemente, a uno sviluppo di portali che si adattano a tutte le esigenze, come slotmachine-gratis.it che riesce a essere ben visualizzato da tutti i device, dallo smartphone al tablet, offrendo tutto ciò di cui hanno bisogno gli utenti.

La pubblicità è l’anima del commercio? Sì!

Oggi c’è ancora chi pensa che basti qualche volantino distribuito qua e là per fare pubblicità. No, essere presente nella mente dei consumatori è un qualcosa di molto complesso. Perché le fonti di distribuzione sono tante e ogni generazione fruisce dei contenuti in maniera diversa.

Ovviamente, come si può immagine, oggi è imprescindibile essere presenti sul web che, a conti fatti, è diventato un investimento indispensabile. A meno che non si voglia essere invisibili agli occhi del proprio mercato di riferimento!

