Colpo di scena al Grande Fratello, Federica ci ripensa su Alfonso: “Nella vita mai…”

Momento di vicinanza tra Federica e Alfonso in camera da letto, poi lei ha fatto una confessione sul suo ex che riaccende la speranza.

Sebbene sia entrato Stefano nella casa del Grande Fratello, il legame tra Federica e Alfonso continua a essere molto forte. Del resto, come ripete sempre lui, una storia di otto anni non può di certo cancellarsi così. La ragazza è comunque vicina al tentatore con il quale aveva iniziato una frequentazione, ciò nonostante Alfonso si è avvicinato al letto della sua ex e lei dopo ha fatto una confessione importante.

Il ragazzo è voluto andare vicino alla sua ex che era a letto per dirle una cosa ben precisa, le ha voluto fare presente una cosa importante ma poi è stata proprio Federica a usare parole nei suoi confronti che hanno lasciato pensare a un possibile riavvicinamento.

Alfonso e Federica, cosa sta succedendo tra di loro nella casa del Grande Fratello

Alfonso ha voluto lanciare una frecciatina alla sua ex poco prima di andare a dormire, il ragazzo si è avvicinato a Federica per darle la buona notte nel caso non l’avesse più trovata sveglia. Poi ha aggiunto una frecciatina: “O magari non ti trovo proprio“. Parole che hanno scatenato subito la ragazza, che gli ha chiesto spiegazioni.

Lui ha risposto: “Mi riferisco a ieri, quando non ti ho visto nel tuo letto“. Alfonso si riferiva al fatto che Federica fosse andata nel letto di Stefano. Ma lei ha replicato dicendo che era fuori, quasi come se volesse giustificarsi, e lui allora le ha ribadito di non averle dato la buona notte perché non l’ha trovata. Un botta e risposta che denoterebbe il legame che c’è tra di loro e il pensiero del ragazzo, che ancora dà la buona notte alla sua ex.

Il giorno dopo Federica si è trovata a parlare della sua particolare situazione nella casa – quella che la vede al fianco di una nuova frequentazione con il suo ex nella casa – con Mariavittoria e Amanda. La giovane ha detto che le piace il rapporto che si sta creando con Alfonso, anche se sa che se dovessero tornare assieme si ripresenterebbero i problemi di sempre.

Sebbene al momento non crede che potrebbe tornare con Alfonso, ha anche detto: “Mai dire mai“, parole che sembrano quasi voler lasciare una porta aperta. Quando una delle inquiline le ha chiesto se le darebbe fastidio vedere il suo ex con un’altra, lei ha detto che le “farebbe strano”. Ad ogni modo ha anche detto che si starebbe limitando con Stefano per la presenza di Alfonso. Insomma le cose tra lei e il suo ex non sembrano essere del tutto chiarite e non è detto che non vedremo ulteriori colpi di scena.