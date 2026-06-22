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Colpo di calore, 70enne in prognosi riservata: temperatura corporea a 42 gradi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Una donna 70enne di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, è stata ricoverata all’ospedale di Conegliano per un colpo di calore. I medici, all’arrivo, le hanno riscontrato una temperatura corporea di ben 42 gradi. Le condizioni della signora sono gravi ed è stata ricoverata in rianimazione ed è in prognosi riservata. L’allarme è scattato verso le 18.30. ad allertare il Suem 118 un’amica dell’anziana che, stando ad una prima ricostruzione, era seduta con lei da qualche ora in un parco pubblico. A un certo punto la settantenne si è accasciata e l’amica ha chiamato i soccorsi. Sul posto è immediatamente intervenuto il Suem 118 che, vista la gravità delle condizioni, l’ha immediatamente portata al Pronto soccorso di Conegliano. 

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