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Colpito dalla cesta di una mongolfiera, turista tedesco muore in Svizzera

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Un uomo tedesco di 86 anni è morto dopo essere stato colpito dalla cesta di una mongolfiera su un prato in Svizzera, vicino al Lago di Costanza. Lo ha reso noto la polizia del Canton Turgovia. L’uomo, che era originario del distretto di Costanza ed è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate, faceva parte di un gruppo intenzionato a partecipare a un volo in mongolfiera.  

L’incidente è avvenuto giovedì sera durante le fasi di decollo. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. La mongolfiera avrebbe dovuto decollare da un prato nei pressi di Salen-Reutenen, circa 20 chilometri a ovest della città di Costanza. 

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