Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Papa Leone, la risposta a sorpresa sul Real Madrid. Poi ‘svela’ il suo tifo per i Mondiali

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Papa Leone XIV è un grande appassionato di calcio. E, di tanto in tanto, il suo amore per il pallone viene fuori in modo divertente anche in alcune interviste. Oggi, in viaggio per Madrid, il pontefice ha per esempio risposto a una domanda sul Clasico, con relativa preferenza per Barcellona o Real Madrid: “Il Papa – ha detto – è per tutte le squadre, ma Prevost è del Real Madrid”. Una confessione, quella fatta sul volo verso la capitale spagnola, che ha fatto rapidamente il giro del web, facendo sorridere tanti tifosi.  

Le dichiarazioni di Prevost sono state commentate anche dal presidente del Real Florentino Perez, che ha dato il suo speciale benvenuto a Leone, spiegando come sia “un onore e un orgoglio” sapere che faccia parte della famiglia dei Blancos.  

Il Santo Padre è tornato a parlare di calcio anche in ottica Mondiali, specificando che tiferà per gli Stati Uniti: “Farò sicuramente il tifo per gli Usa ai mondiali di calcio ma non so quante partite avrò modo di vedere”.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

X Factor, Morgan: “Per Fiorello io alla finale? Non ne so nulla”

30 Novembre 2023

Pontina, auto sbanda e finisce fuori strada

2 Gennaio 2018

Regionali Sardegna, Meloni: “Sconfitta stimolo a migliorarsi e mettersi in gioco”

28 Febbraio 2024

Fitto “Massima attenzione del governo al rilancio delle aree interne”

22 Luglio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno