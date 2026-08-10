Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Colombia: sisma di magnitudo 7.4 provoca vittime e feriti, epicentro a Chocò

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Agosto 2026
1 minuto di lettura

BOGOTA’ (COLOMBIA) (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia, con epicentro nella provincia di Chocò. Il sisma ha provocato almeno 20 vittime, secondo un bilancio parziale stilato in base ai primi dati riportati dai sindaci dei comuni colpiti. Sono inoltre crollati numerosi edifici, in particolare nella città di Cali, dove il sindaco Alejandro Eder ha riferito che almeno 20 strutture sono rimaste danneggiate. Il Servizio Geologico Colombiano (SGC) ha segnalato come epicentro un’area distante una ventina di chilometri dalla località di San Josè del Palmar, a una profondità di 96 chilometri. La scossa si è verificata intorno alle 7:34 ora locale. Meno di un’opera dopo è stata registrata una scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nel comune di Nòvita, sempre nella provincia di Chocò.
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Meloni cita Virgilio all’assemblea di Confindustria: “Così si sale alle stelle”

26 Maggio 2026

Lirio Abbate vicedirettore del ‘Giornale’ da settembre: guiderà il pool di inchieste

9 Luglio 2026

Antitrust multa Supermoney, sanzione da 1 milione 480mila euro

28 Febbraio 2024
Scorta polizia penitenziaria del Carcere di Velletri

Scorta polizia penitenziaria del Carcere di Velletri coinvolta in un grave incidente stradale, morto un motociclista [foto]

22 Ottobre 2022
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno