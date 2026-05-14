Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Colombia, campione di boxe trovato morto in un fiume con corpo smembrato: riconosciuto grazie ai tatuaggi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Dramma in Colombia. Il corpo del pugile emergente Yeiner Andres Gomez Sandoval è stato ritrovato smembrato nel fiume Magdalena, non lontano da Barranquilla. A dare l’allarme un pescatore del posto, che si è imbattuto nel corpo, senza testa e arti e riconosciuto solo grazie ai tatuaggi sul petto grazie alla conferma dei familiari. 

Il boxeur, 25 anni, era un talento del ring con addosso grandi aspettative nel suo Paese. Aveva combattuto l’ultima volta il 9 maggio, facendo poi perdere le sue tracce dopo aver passato le ultime ore con sua madre e sua figlia. Gomez aveva perso quel match – combattuto nella palestra Cuadrilatero Élite di Barranquilla – contro l’avversario Leider Galvis. In palio c’era il titolo WBA Future Champions Colombia. 

Sulla sua morte, avvolta dal mistero, sono state aperte delle indagini dalla Polizia colombiana. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Il Gruppo Bracco festeggia 20 anni di Spin e continua a investire: nuove assunzioni in arrivo

6 Novembre 2023
Pomezia

Roma, carabinieri arrestano 54enne per atti persecutori

30 Dicembre 2022

Napoli, picchia la fidanzata e tenta di soffocarla con un cuscino: arrestato

11 Dicembre 2023

Chiara Ferragni, Amadeus: “Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa”

7 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno