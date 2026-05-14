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Caos derby, Bertolucci attacca: “Arroganza porta a fare queste figure…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Paolo Bertolucci attacca sul caos derby. Oggi, giovedì 14 maggio, l’ex tennista azzurro ha commentato il vero e proprio caso scoppiato intorno al calendario della prossima giornata di Serie A, in programma domenica 17 maggio, che prevede la sfida Roma-Lazio nello stesso giorno della finale degli Internazionali d’Italia 2026, che potrebbe includere Jannik Sinner. 

La data del derby, così come delle altre partite delle squadre impegnate nella corsa Champions, che si dovranno giocare in contemporanea con quella dell’Olimpico, è al momento ancora ignota e ogni giorno il caso si arricchisce di un nuovo capitolo. Dalla possibilità di far giocare Roma-Lazio alle 12.30 di domenica fino a posticarla lunedì 18 maggio, oltre alla possibilità, che sembra però essere già stata respinta dalla Fitp, si posticipare l’orario della finele del Masters 1000 di Roma. 

Un caos che sta provocando reazioni non solo dagli interessati. A commentare il caso derby infatti è intervenuto anche Bertolucci, che ha commentato così sul suo profilo X: “L’arroganza, la superficialità e l’incompetenza di chi governa lo sport in Italia ci espone spesso a figure barbine in tutto il mondo!”. 

 

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