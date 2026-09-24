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Cobolli a lezione da Sinner: “Una delle persone che mi fa imparare di più”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Settembre 2026
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(Adnkronos) – A lezione da Jannik Sinner. Flavio Cobolli, a Londra per la Laver Cup 2026, ha raccontato così l’allenamento svolto ieri insieme al fuoriclasse azzurro, al lavoro per tornare in campo dopo l’infortunio al ginocchio: “Abbiamo scherzato molto, – ha detto ai microfoni di SuperTennis – è stato bello ritrovarlo in campo. Ogni volta che posso e ho l’occasione sfrutto al meglio quelle ore che ho per giocare insieme”.  

Cobolli, oggi numero 7 del ranking e in piena corsa per le Atp Finals di Torino, ha aggiunto: “Alla fine, è una delle persone che mi fa imparare di più. Mi insegna tanto e sono sempre predisposto ad allenarmi con lui”. E chissà che, durante l’allenamento a Montecarlo, Flavio non abbia chiesto a Jannik qualche consiglio per il finale di stagione, proprio in vista del ‘Torneo dei maestri’, a cui Sinner è già qualificato.  

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