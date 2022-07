Kuleba: “Ucraina e Russia vicini ad un accordo sulle esportazioni di grano

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ucraina e Russia sono vicini ad un accordo sulle esportazioni di grano. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri ucraino Kuleba in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano spagnolo El País . "L'Ucraina è pronta ad esportare il suo grano sul mercato internazionale", ha affermato Kuleba, "Siamo ad un passo dal raggiungimento di un accordo con la Russia ". "Siamo nella fase finale, e ora tutto dipende dalla Russia", ha affermato il capo del dipartimento, "se lo vogliono davvero, presto inizieranno le esportazioni di grano". Attualmente sono in corso trattative internazionali per organizzare l'esportazione di grano ucraino attraverso il Mar Nero, in cui Ankara svolge un ruolo attivo. Rappresentanti turchi stanno discutendo la creazione del cosiddetto corridoio del grano con Kiev e Mosca. In precedenza, Mosca ha sottolineato che la Russia non impedisce l'esportazione di grano ucraino via mare. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che Mosca garantisce il libero passaggio delle navi con grano ucraino se Kiev libera i suoi porti dalle mine e può garantire l'esportazione di merci attraverso i porti di Berdyansk e Mariupol controllati dalla Russia.