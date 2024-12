Clizia Incorvaia, lo strano annuncio dopo le feste di Natale, fan in ansia: “Scusate”

Clizia Incorvaia, lo strano annuncio dopo le feste di Natale: fan in ansia dopo aver letto le parole della moglie di Ciavarro

Le festività natalizie sono tradizionalmente un periodo di gioia e condivisione, ma per Clizia Incorvaia e i suoi fan, il tempo immediatamente successivo ha introdotto un’atmosfera di preoccupazione e mistero. L’influencer, conosciuta per la sua presenza costante sui social media e per il suo stretto rapporto con i follower, ha sorpreso tutti con un video-messaggio che ha seminato ansia tra i suoi sostenitori.

Dopo aver celebrato le feste in famiglia con il marito Paolo Ciavarro, la suocera Eleonora Giorgi, e i parenti siciliani, Clizia aveva promesso un “Natale indimenticabile”, come dichiarato in un’intervista a Verissimo. Le immagini della cena natalizia condivise sui social hanno mostrato una famiglia unita e piena d’amore, un contesto familiare di grande significato, soprattutto considerando il difficile anno vissuto da Eleonora Giorgi, a cui è stato diagnosticato un tumore al pancreas.

Clizia, cosa è successo?

Nonostante le celebrazioni affettuose, Clizia Incorvaia ha poi fatto qualcosa di inaspettato. La coppia ha optato per una breve vacanza sugli sci con i figli. Inizialmente, Clizia ha condiviso momenti divertenti della vacanza sui social media. Tuttavia, è seguito un silenzio improvviso sul suo profilo, un’assenza di post e storie che ha allarmato i suoi follower.

Al suo ritorno sui social media, Clizia appariva visibilmente turbata. Con una voce incerta, ha detto ai suoi fan: “Scusate se sono scomparsa”. Ha poi accennato a un episodio durante il primo giorno di sci di fondo, senza però fornire dettagli: “In questo momento non voglio parlare perché dovrei denunciare delle cose importanti che non mi va di fare anche dal punto vista energetico”.

Queste parole hanno scatenato preoccupazioni e speculazioni tra i suoi seguaci, alcuni dei quali hanno ipotizzato che potesse trattarsi di problemi legati alla salute o alla situazione personale della suocera. Tuttavia, dal tono del messaggio era evidente che l’incidente riguardasse qualcosa accaduto durante la vacanza in montagna.

La mancanza di ulteriori informazioni ha alimentato le speculazioni e l’ansia tra i fan, che nonostante ciò hanno offerto il loro supporto e conforto nei commenti sotto al video-messaggio.