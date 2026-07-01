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Civitanova Marche, 62enne ucciso a coltellate in casa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Matteotti, a Civitanova Marche, ucciso con diversi colpi d’arma da taglio. E’ successo pochi minuti prima delle 20. A chiamare i soccorsi sarebbe stato un parente della vittima. Sul posto, insieme all’equipe di un’ambulanza, che non ha potuto far altro che constatare il decesso, i carabinieri e gli agenti della Squadra Mobile titolari delle indagini.  

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