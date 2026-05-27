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Sinner, quando gioca al Roland Garros? Data, orario e dove vederlo in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Quando gioca Jannik Sinner al Roland Garros 2026? Il tennista azzurro ha battuto il francese Clement Tabur in tre set all’esordio dello Slam di Parigi, volando così al secondo turno, dove incontrerà domani Juan Manuel Cerundolo – in diretta tv e streaming – numero 56 del ranking Atp. L’argentino ha superato a sua volta in tre set il britannico Jacob Fearnley al primo turno. 

 

La sfida tra Sinner e Cerundolo è in programma domani, giovedì 28 maggio, con orario ancora da definire. I due tennisti si sono incrociati in un solo precedenti, risalente al primo turno di Wimbledon 2023, vinto da Sinner in tre set. 

 

Sinner-Cerundolo, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

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