Citroen C5 Aircross Émeraude: il SUV francese si veste dei colori dell’Oceano

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Citroen amplia la gamma della nuova C5 Aircross con Émeraude, serie speciale che punta su comfort, stile e legame con il territorio francese. Il nome richiama la Côte d’Émeraude, non lontana dallo stabilimento di Rennes-La Janais dove il SUV viene prodotto, e trova la sua espressione più evidente nell’inedita tinta Blu Émeraude.

La carrozzeria della Citroen C5 è impreziosita dai Color Clip coordinati sul paraurti anteriore e sulle protezioni delle porte, dalla firma Émeraude e da una piccola bandiera francese inserita negli elementi aerodinamici posteriori. Restano disponibili anche Nero Perla Nera, Grigio Platinum, Bianco Okenite e Verde Astoria.

Basata sull’allestimento PLUS, la serie speciale introduce nell’abitacolo dettagli blu dedicati, tappetini specifici e una dotazione più ricca. Troviamo sedile del guidatore elettrico, sedili anteriori e volante riscaldabili, ricarica wireless, portellone hands-free e bracciolo posteriore.

Il Pack Drive Assist 2.0 aggiunge mantenimento della corsia, monitoraggio dell’angolo cieco fino a 75 metri, allerta del traffico posteriore, assistenza semi-automatica al cambio di corsia e indicazione anticipata dei limiti di velocità.

Rimangono centrali le sospensioni Citroen Advanced Comfort con smorzatori idraulici progressivi e i sedili Advanced Comfort, due elementi sviluppati per migliorare il benessere soprattutto sulle lunghe percorrenze. La plancia ospita inoltre il Waterfall Screen da 13 pollici, mentre abitabilità posteriore e capacità di carico confermano l’impostazione familiare del modello.

Émeraude mantiene anche l’ampia scelta di propulsori della C5 Aircross, che comprende soluzioni ibride, plug-in hybrid e completamente elettriche. La versione elettrica con maggiore autonomia può percorrere fino a 680 km secondo il ciclo WLTP.

La scelta del nome sottolinea infine le origini del modello. Lo stabilimento di Rennes-La Janais produce Citroen da oltre sessant’anni e la nuova serie speciale vuole valorizzare proprio questa identità: C5 Aircross Émeraude è immaginata, progettata e costruita in Francia, reinterpretando il SUV attraverso colori e suggestioni della costa bretone.

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