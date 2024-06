Circolo Scherma Anzio: ottimi risultati nelle gare a squadre di spada

Zaccagni, da seconda linea a salvatore della patria LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Escludendo i due portieri, se non la 24esima scelta, è arrivato qui in Germania come una delle ultime soluzioni a disposizione di Spalletti. Mattia Zaccagni da Cesena, classe 1995, è entrato in lista in extremis. Il ct ha preferito lui ad Orsolini che, in campionato, aveva fatto meglio. Il centrocampista o […]

Tifosi azzurri felici dopo il pari con la Croazia che vale gli ottavi LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) - La sofferenza prima, per un gol che sembrava non arrivare mai. Poi la gioia, in pieno recupero, quando tutto era praticamente perso e c'era già chi faceva i calcoli per capire come e se prenotare viaggi e biglietti per Francoforte o Monaco di Baviera. Alla fine l'ottavo estratto è quello sulla […]

Classe e lucidità Calafiori, adrenalina Retegui LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Storie piccole o grandi diceva Spalletti alla vigilia. Il capitolo scritto ieri, di enorme, ha avuto il pathos con cui gli azzurri hanno acciuffato una qualificazione che stava scivolando via verso calcoli e speranze sui fallimenti altrui. Al minuto 98 la storia è cambiata. Più in là vedremo se si potrà […]

Malandrino"Importanti iniziative da partnership Ail-Unicredit Sicilia" PALERMO (ITALPRESS) - "La nostra partnership con Ail va avanti da diversi anni. Abbiamo favorito la nascita e il supporto delle Case Ail, anche attraverso la fornitura di un bus navetta per accompagnare i malati presso gli ospedali. Con la nostra carta di credito Etica il due per mille delle spese sostenute viene messo in […]